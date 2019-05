Wie het kan betalen, kan zich wapenen tegen wateroverlast

GEMERT-BAKEL/ANTWERPEN - Overstroomde wc-potten en spullen die de kamer door dreven. Een wolkbreuk leverde zondag veel leed op in Gemert. Het was niet de eerste keer dat de straten blank stonden in deze regio: Deurne was de afgelopen jaren al meermaals de klos. Een consequentie van het veranderende klimaat. Valt er wat te doen tegen dit soort wateroverlast?

Ja, luidt het eenvoudige antwoord. Maar dat vraagt wel een flinke investering. ,,Voor een gemiddelde prijs tussen 5 en 6 duizend euro kunnen mensen hun huis beschermen tegen overstromingen”, zegt Oliver Semont, mede-eigenaar Aggéres. Dat bedrijf uit Antwerpen verkoopt spullen om water buiten de deur te houden.

Bijvoorbeeld handmatig te plaatsen schotten. Bij een nakende wolkbreuk kunnen mensen zelf zo'n waterkering in de deuropening klikken. Het voordeel van zo’n kering ten opzichte van een waterdichte deur is dat mensen nog naar buiten kunnen. Semont: ,,Mensen kunnen er zo overheen stappen.”

Ook voor grotere ingangen maakt het bedrijf van Semont keringen, die bijvoorbeeld in de grond zijn verzonken en automatisch omhoog komen bij overlast. Zo plaatste het bedrijf in 2016 een waterkering van 33 meter lang bij het Van Abbemuseum in Eindhoven. De wand drijft in het water in een lange sleuf. Als het waterpijl stijgt, komt de kering automatisch omhoog.

Volledig scherm Wateroverlast in de Kruisstraat in het centrum van Deurne (archieffoto).

Terugslagkleppen

Allemaal leuk en aardig, maar aan een kering alleen hadden mensen in Gemert zondag weinig gehad. Het water liep immers ook via wc-potten, gootstenen en andere putjes omhoog. ,,Het plaatsen van een kering helpt natuurlijk niets als je geen terugslagkleppen op de riolering plaatst”, zegt Semont. Die kleppen zorgen dat rioleringswater maar één kant op kan stromen, en dus niet terug richting keuken of badkamer. Voor mensen met minder geld verkoopt hij ook een buisafsluiter. Semont: ,,Een stevig ballonnetje dat je in de wc-pot moet steken en opblazen.”

Semont hielp naar eigen zeggen al een paar honderd mensen in Nederland in België. ,,Meestal happen mensen pas toe na een tweede overstroming”, zegt hij. Gedupeerden weten dan dat ze een tijdlang hun huis niet in kunnen en dat een groot gedeelte van de inboedel verloren gaat. Semont: ,,De schade is vaak vele malen groter dan die 5 of 6 duizend euro.”