Wie kan het Hippisch Centrum Deurne reanimeren?

Garage Linden in Someren stopt na 73 jaar

1 april SOMEREN - Na 73 jaar stopt Garage Linden in Someren ermee. De broers Joep (66) en Gerard (63) hebben geen opvolger kunnen vinden voor hun autobedrijf aan de Ter Hofstadlaan. De zaak plus het tankstation worden per 1 juni verkocht aan Shell.