Wie wil met Hans uit Deurne oud en nieuw vieren?

Het was een heftig en verdrietig jaar voor Hans Vos. De afgelopen maanden stonden voor hem iedere minuut van de dag in het teken van de rouw om zijn vrouw Ans, die hij op 20 september verloor aan een zeldzame vorm van kanker. ,,Ze had opeens last van haar rug, dat was begin augustus. In het ziekenhuis bleek dat het helemaal niet goed was. Er zat een grote tumor en er waren uitzaaiingen. Uiteindelijk heeft ze nog anderhalve maand geleefd.” Hans en Ans waren bijna vijf jaar samen. Het was hun grote wens om te trouwen, vertelt hij. ,,Dat hebben we nog kunnen doen, op 16 september, omdat de gemeente bereid was een trouwambtenaar en een bode naar ons huis te sturen. We hebben het heel klein gehouden, dat moest ook wel want het ging toen al heel slecht met haar.”