'Wie wil mij? Een 47-jarige gestopte veehouder?’

Ze staat in de machinehal en kijkt toe hoe een jongen van een stuk metaal een perfect gefreesd onderdeel maakt. Nee, dat had ze nooit van zichzelf gedacht, dat ze hier ooit rond zou lopen. Ze heeft haar hele leven tussen de kippen gezeten. Net als haar opa en oma en haar ouders. Tot die hagelbui van vier jaar geleden hun staldaken verwoestte. ,,We hebben naderhand een optelsom gemaakt. De stallen waren verouderd, we hadden geen opvolgers en konden gebruik maken van een regeling. Toen hebben we er een streep onder gezet.” Ja, het is moeilijk om los te laten, merkt ze ook vandaag weer. Ze wordt er nog altijd emotioneel van. Net als de andere agrariërs die hier vandaag rondlopen, wil ze daarom liever niet met haar naam in de krant. ,,Het voelt heel erg privé. Maar ik vind het wel belangrijk om te vertellen dat het niet makkelijk is om een baan te zoeken als je een eigen veehouderij hebt gehad.”