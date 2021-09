Wielrenner zwaargewond door botsing in Someren

Wijkhuis Koolhof had al klaar moeten zijn, ook vertraging voor andere projecten in Deurne

23 september In De Vlieger in Deurne had de champagne nu koud moeten liggen voor de oplevering van een nieuwe plek voor wijkbewoners. Maar onder de streep is er nog niets gedaan, alleen gepraat. Hetzelfde geldt voor Zeilberg, Neerkant en Walsberg: ook daar loopt de gemeente achter op de eigen planning.