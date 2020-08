Wielrenners blij dat ze weer kunnen racen

Oproep: feestje thuis nog maar met zes gasten en nu?

10:39 Het aantal corona-besmettingen neemt vooral toe in de privésfeer, op feestjes en bruiloften. Daarom is het dringende advies om verjaardagen en andere feestjes thuis nog maar met maximaal zes gasten te vieren. Kinderen onder de 12 jaar worden in dit advies uitgezonderd.