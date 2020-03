Wijkbladen nemen geen risico met vrijwilligers: Kontakt Zeilberg en Samen 't Eind gaan digitaal

DEURNE/HELMOND - Het Zeilbergse dorpsblad Kontakt is alleen digitaal te lezen. Op andere plaatsen gaan de gezamenlijke vouw- en nietbijeenkomsten niet door of worden de wijkbladen door anderen bezorgd. Dit moet voorkomen dat de vele oudere vrijwilligers het coronavirus oplopen.

Voor het eerst in 37 jaar verschijnt er geen papieren exemplaar van het Kontakt in Deurne-Zeilberg. Het complete aprilnummer is vanaf 24 maart wel voor iedereen te lezen op de website kontaktzeilberg.nl. ,,We zijn zuinig op onze vrijwilligers en kunnen het risico niet nemen dat ze ziek worden”, aldus Martien van Rijt van de redactie. Het dorpsblad in Someren-Eind Samen ‘t Eind gaat in april ook digitaal, omdat de redactie niet wil dat de vrijwilligers met het rondbrengen risico lopen.

Volledig scherm Het Kontakt in Zeilberg gaat noodgedwongen digitaal. © ED

Adviezen zijn duidelijk

Het Kontakt heeft zo’n zeventig vrijwilligers die helpen met het vouwen, nieten, bundelen en bezorgen van het blad. Dat zijn vrijwel allemaal zeventigplussers. Normaal gesproken komt elke laatste woensdag van de maand een groep samen in gemeenschapshuis Den Draai om het nodige werk te verzetten. Van Rijt: ,,Den Draai is gesloten, maar daar hadden we nog wel iets op kunnen bedenken. De adviezen van de overheid zijn duidelijk. We willen geen enkel risico nemen.”

Volledig scherm Ook Samen 't Eind in Someren-Eind verschijnt komende maand niet online. © ED

Jonge dorpsbewoners

In Helenaveen dreigde het Weekbericht ook niet te kunnen verschijnen. Maar na een oproep op Facebook meldden zich genoeg ‘jonge’ dorpsbewoners die het vouw- en nietwerk hebben overgenomen van de ouderen die dat normaal doen. Zo kon er toch een Weekbericht bezorgd worden.

Volledig scherm Het dorpsblad van Helenaveen valt wel gewoon in de bus. © ED

Dick Smits van Smits Drukwerk in Deurne ziet talloze opdrachten wegvallen. Hij heeft veel werk van verenigingen en evenementen uit de buurt. Van de Deurnese wijkbladen die hij drukt, verschijnt de papieren versie van het Kontakt dus even niet. De redactie van ’t Zandklokje, dat verspreid wordt in de Sint-Jozefparochie, heeft de drukker juist gevraagd nu ook het vouw- en nietwerk te doen. ,,Dat gebeurt anders in het Hofke van Marijke en dat is dicht. Maar sowieso kun je ouderen nu niet laten samenkomen om dat te doen”, aldus wijkraadvoorzitter Farley Zuidema.

Volledig scherm ‘t Zandklokje, het blad van Sint Jozef © ED

Quote We zijn zuinig op onze vrijwilli­gers en kunnen het risico niet nemen dat ze ziek worden Martien van Rijt, Dorpsblad Kontakt Zeilberg

Het is overal aanpassen en improviseren; Smits heeft er begrip voor. ,,Bij ons komen die bladen geniet en al uit het apparaat. Maar zij kiezen er bewust voor om het afwerken zelf te doen. Dat is ook een sociaal uitje. Maar je kunt het die ouderen niet aandoen om nu door te gaan.” Hij is blij dat de overheid met goede regelingen komt voor ondernemers.

Niet waarmaken

Martien Van Rijt vindt het ook heel vervelend voor de sponsoren. ,,Wij hebben beloofd dat ze tien keer per jaar met een advertentie in ons boekje staan dat thuisbezorgd wordt en dat kunnen we nu niet waarmaken.” Hij sluit niet uit dat er ook in mei alleen een digitale versie van het Kontakt komt.

Volledig scherm De Lindenberg wordt in Stiphout/Warande door veelal jonge bezorgers rondgebracht. © ED