Wikken en wegen bij audities nieuw theaterspektakel

„Nee, die niet.” „Ja, hij zeker wel.” „Wacht even, dan hebben we hem nog niet.” Jacques Vriens, zijn zoon Casper en Bas Leenders zijn in koortsachtig overleg over de kandidaten. Het is zondagmiddag en ze hebben zo’n zeventig auditanten voorbij zien komen. Zie dat aantal maar eens terugbrengen naar veertig spelers in een solide rolverdeling.

„We zitten in een luxe positie”, vertelt Leenders, producent en PR-man, even later. „Er is veel animo van amateurspelers. Mensen komen overal vandaan, hier uit de regio, uit Limburg en zelfs België. Het niveau is hoog, dus het is best moeilijk om keuzes te maken.” Er is een kleine uitweg, vult schrijver en regisseur Jacques Vriens aan. „Sommige mensen willen we echt niet laten gaan. In zo’n geval kan ik het script aanpassen en extra rollen creëren. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan bij de deernes, meisjes van plezier. Hiervan hadden we er aanvankelijk twee in gedachten, maar nu worden het er vier.”

Voor Rob van Leeuwen uit het Limburgse Horn blijft het nog even spannend of hij geselecteerd wordt. Hij is al twee dagen te vinden op de auditielocatie, een woonboerderij met ruime gronden eromheen. „Ik heb drie verschillende rollen gespeeld, maar ik heb geen specifiek personage in gedachten. Ik vind het gewoon heel leuk om mee te doen. De sfeer is geweldig, net als de vorige keer bij ‘Weg uit de Peel’.”

De ambiance waarop hij doelt, is vriendschappelijk. Van onderlinge concurrentie is niks te merken. Kandidaten geven elkaar tips en wensen elkaar succes. Sommige kennen elkaar nog van andere theaterproducties. Andere maken dit weekend nieuwe vrienden. Het lijkt haast één grote familie.

Regisseur Vriens: „Deze mensen gaan vanaf september, als de repetities beginnen, veel van hun vrije tijd hierin stoppen. We hanteren een stevig schema met wekelijkse aanwezigheid en tegen het einde repeteren we ook op zondagen. In mei en juni moeten ze zich vrijhouden om twintig voorstellingen te spelen. We vinden het daarom belangrijk dat de groep hecht is en plezier heeft.”

Volledig scherm Jacques Vriens, zijn zoon Casper en Bas Leenders tijdens de audities. © DCI Media

Niet alles gaat in groepsverband. Van Leeuwen oefende gisteravond alleen in zijn tuin op de monoloog die hij van de regisseur gekregen had. „Dat is weer eens wat anders dan samen met anderen spelen. In deze rol ben ik Broeder Wees. Aan het begin van de voorstelling richt hij zich rechtstreeks tot het publiek. Hij vertelt over de stad ‘Trichterbosch’, waar het verhaal zich afspeelt. Het is keileuk om te doen.”

‘Strijd om de kathedraal’ vindt volgend jaar plaats rond eind mei en begin juni. De exacte speeldata worden nog bekend gemaakt. De buitenlocaties zijn al wel bekend. In De Mortel, gemeente Gemert-Bakel, strijkt het spektakel neer op het terrein van een grote melkveehouderij. In Venlo heeft de productie een plek in Parc Zaarderheiken.