Wilde zwijnen rukken steeds verder op in Brabant; boeren bezorgd, restaurants blij

Denemarken ruimt alle nertsen; grote zorgen om bij mensen aangetrof­fen mutatie coronavi­rus

4 november EINDHOVEN - De Deense regering gaat alle 17 miljoen nertsen in het land zo snel mogelijk preventief ruimen. Bij 12 inwoners in het noorden van het land is een van de pelsdieren afkomstige mutatie van het coronavirus aangetroffen. Dat brengt volgens de Deense premier Mette Frederiksen wereldwijd risico's met zich mee.