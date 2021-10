Wildplukken en kruidensoep maken: Simone van Horik deelt haar kennis over wilde kruiden

SOMEREN- EIND - Simone van Horik (41) uit Someren-Eind werd vorig jaar geveld door corona. Ze was niet echt ziek en had tijd om boeken over geneeskrachtige kruiden van haar moeder te lezen. Ze organiseert nu wildplukwandelingen.

,,Mijn moeder is haar hele leven al met kruiden in de weer en van haar heb ik hierover veel geleerd. Toen ik weer beter was, ben ik een weekend weggeweest om nog meer kennis te vergaren. Ik leerde met gelijkgestemden te koken met kruiden uit de natuur en dat gaf voldoening en de kracht om er zelf verder mee aan de slag te gaan.”

Van Horik volgde de opleiding kruidengeneeskunde en schreef zich in voor de cursus ‘Natuurlijk Leven’. ,,De kennis die ik op heb gedaan. gebruikte ik tijdens wandelingen met mijn vriendinnen. Ik wandelde al vaker met hen in de natuur en kon het niet laten te vertellen over een bepaald kruid. Ik dacht wel eens: ze zullen wel denken, heb je haar weer met haar kruiden... Maar ze vonden het wél interessant. En zo enthousiast als ik ben vertelde ik door, ik wilde hen bewust maken van zoveel moois dat uit de natuur komt.”

Urenlang wandelen

Tijdens urenlange wandeltochten met haar boxer Joy door het buitengebied van ’t Eind dacht zij na over haar nieuwe hobby. ,,De tochten met haar vriendinnen zou ik ook kunnen maken met anderen. Ik bedacht wildplukwandeltochten met volwassenen én schoolkinderen.”

De deelnemers mogen de wilde kruiden waarover Simone uitleg geeft, zelf plukken. Na de wandeltocht wordt bij Simone in de achtertuin op een campinggasstelletje van de geplukte kruiden een soepje gemaakt. ,,Na het eten van de soep was bij de deelnemers de argwaan verdwenen. Er waren er zelfs die om een tweede kopje vroegen. Dezelfde reactie kreeg ik van kinderen na een workshop wildplukwandeling met soepje maken. Uiteindelijk schepte degene die het hardst riep dat hij geen onkruid ging eten de meeste keer soep op! Ik vind dit prachtig. En echt voldoening voor mij was dat een van de moeders, met mijn recept in de hand, voor haar kinderen mijn kruidensoepje heeft gemaakt.”

Kruidenzalfjes

Ze leerde ook om kruidenzalfjes te maken en geeft informatie over de wijze waarop zij dit maakt. ,,Die bevatten drie ingrediënten: extra vergine olijfolie van de eerste persing, het kruid én zuivere gele bijenwas. Ik vind het raadzaam om je goed te laten informeren voordat je iets op het lichaam smeert. De positieve reacties van cliënten dat het zalfje echt werkt, dat is waar ik het voor doe.”

Over concurreren met de reguliere geneeskunde is Simone duidelijk. ,,Nee, dat zou ook niet mogen. De producten die ik aanbied zijn in principe geen vervanging van reguliere synthetische geneesmiddelen. Mocht de cliënt dat uiteindelijk wel gebruiken als vervanging van, dan moet dat in overleg zijn gebeurd met de arts. De kwaal waarvoor bij mij iets wordt besteld blijft altijd onder ons, Ik heb vanuit mijn werk als laborante in het ziekenhuis een geheimhoudingsplicht en dat zit er als van nature bij mij in.”

Website

Simone is bezig met een website te bouwen onder de naam Beleefkruidenkracht. ,,Ik heb er erg veel zin in om er nog meer mee bezig te zijn en om mensen te kunnen helpen remedies te zoeken die helpend kunnen zijn.”

Meer info: contactkruidenvrouwtje@gmail.com.