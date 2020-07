Willem van den Heuvel uit Gemert: ‘Mensen laten merken dat ze niet vergeten zijn’

Zesentwintig jaar oud is Van den Heuvel en na zijn studie geneeskunde in Nijmegen is hij werkzaam geweest op de afdeling spoedeisende hulp van het Maasziekenhuis in Boxmeer. Als vrijwillige basisarts gaat hij op Lesbos werken in een team van artsen en verpleegkundigen in een medische missie van Stichting Bootvluchteling. In het kamp Moria en daaromheen verblijven circa 20.000 mensen die op de vlucht zijn. Velen zijn gevlucht uit Syrië maar er verblijven allerlei nationaliteiten in het kamp, dicht op elkaar, wachtend. ,,Medisch behandelen zal in Moria beslist heel anders zijn dan ik in Nederland heb ervaren. Natuurlijk heb ik daarover nagedacht.”