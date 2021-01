Willem van der Sman (72) overleden

Vaarwel café, hallo nieuwbouw: 14 nieuwe appartemen­ten op plek Oude Brouwhuis in Liessel

16 januari LIESSEL - De vlag kan uit in Liessel: er komt nieuwbouw in het dorp. In het gesloten café Het Oude Brouwhuis en de voormalige Drankenhandel Winters komen in totaal 14 appartementen, zowel koop als huur.