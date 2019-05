Willie Thijssen nieuwe medewerker van het ED

Thijssen (49 jaar) is geboren en getogen in Someren en zo’n vijftien jaar woonachtig in Asten. Tot voor kort was hij als hoofdredacteur werkzaam voor Weekblad voor Deurne, Peelbelang en ’t Contact. Hij heeft nu een eigen tekst- en communicatiebureau, Afslag 36. Thijssen is bereikbaar voor nieuwstips en persberichten via mail of telefonisch op 06-48563104.