Wim (82) aast op woning in Eind, maar grijpt elke keer mis, ‘hoe kan het dat mensen van buiten voorrang krijgen?’

SOMEREN-EIND Zeven huisjes in een rij aan Het Sloot in Someren-Eind zijn gespreksonderwerp bij senioren uit het dorp. Vijf van de zeven zijn bewoond door mensen ‘van buiten’. En dat wordt door Eindse senioren niet begrepen. Onder hen Wim Bernards (82), die al vier keer misgreep.

Het komt mede door Wooniezie, het regionale woonruimte-verdeelsysteem voor sociale huurwoningen. Dat houdt er geen rekening mee dat oudjes graag in hun eigen omgeving willen blijven.

Luisterend oor

Bernards maakte dat zelf dus mee: ,,Ik heb mij al vier keer gemeld voor een woning aan Het Sloot en telkens werd het toegekend aan huurders die buiten Someren-Eind wonen. Ik was mantelzorger van een bewoner daar van 94 jaar. Ik hielp hem in zijn tuin, deed zijn boodschappen en had een luisterend oor. Na zijn overlijden kreeg ik te horen dat ik in aanmerking kwam voor zijn woning. Echter, een familie uit Eindhoven kreeg toch nog voorrang.”

Tijdens een digitale bijeenkomst met de dorpsraad sprak het Eindse huisartsenechtpaar Esther en Hans Deimann zijn verbazing uit dat door het systeem van Wooniezie het zomaar kan zijn dat een bewoner van Eindhoven naar ’t Eind moet verhuizen en andersom.

Cindy Manders, dorpsondersteuner en lid van de dorpsraad, is op de hoogte van dit probleem. ,,Sinds 2016 zijn enkele Eindhovense corporaties aangesloten bij Wooniezie. Het zou kunnen zijn dat ouderen daar langer ingeschreven waren. Ik heb contact met WoCom om deze situatie te bespreken.”

Quote We onderzoe­ken wat de wettelijke mogelijkhe­den zijn om mensen uit Someren voorrang te kunnen geven woordvoerder van WoCom

Een woordvoerder van WoCom liet desgevraagd weten dat de corporatie volgend jaar nieuw beleid heeft: ,,Zowel bij nieuwbouw als bestaande sociale huurwoningen verwachten wij in bepaalde gevallen de doorstroming beter te kunnen verzorgen. We onderzoeken wat de wettelijke mogelijkheden zijn om daarbij mensen uit Someren voorrang te kunnen geven.”

Best ingewikkeld

Martien Lemmen is voor de KBO het aanspreekpunt voor de ouderen in Someren-Eind als het gaat over aanvragen van een woning. ,,Ik heb Eindse mensen al een paar keer geholpen. Er zijn nog steeds ouderen zonder computer. En al hebben ze die, dan nog is het voor hen best ingewikkeld om met het systeem van Wooniezie om te gaan. Het valt mij ook op dat iemand uit een andere stad of dorp steeds vaker voorrang krijgt.”

Wim Bernards heeft inmiddels kennisgemaakt met de bewoners uit Eindhoven die nu in het huisje wonen waar hij mantelzorger was. ,,Het echtpaar heeft een voorrangsindicatie en dus heb ik er wel begrip voor dat de twee hier nu wonen. Maar ik hoop wel dat als er in ’t Eind weer een huisje vrijkomt, het míjn beurt is.”