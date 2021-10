Wim (85) getroffen door herseninfarct, maar verpleeghuizen in de regio hebben geen plek voor hem: ‘Hartverscheurend’

Weefsel van oude zang en nieuwe dans in Belevings­kerk As­ten-Heus­den

12 oktober WAALWIJK/HEUSDEN - Dans in en rond kerkbanken vervlechten met muziek van meer dan vijfhonderd jaar oud. Dat doen de zangers van Cappella Pratensis en het Bredase dansgezelschap de Stilte in ‘Oor/Sprong’ met harpist Remy van Kesteren. Zaterdag in de Belevingskerk in Asten-Heusden.