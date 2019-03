Wim Botden uit Liessel koninklijk onderscheiden

N612 bij Lierop weer open na problemen met brandende vrachtwa­gen

12:18 LIEROP - Op de Stipdonk in Lierop is dinsdagochtend een vrachtwagen uitgebrand. De achterwielen van het voertuig vatte vlam nadat de remmen vastliepen. Door bluswerkzaamheden was de N612 in beide richtingen dicht, maar is inmiddels weer open.