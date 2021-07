Wim Dorssers hielp meer dan duizend jongeren met problemen: ‘De beste uitvalsbasis in de jeugdzorg is de school’

Wielerpro­mi­nen­ten halen herinnerin­gen op in Lierop: ’Ik rookte weleens een sigaretje’

18 juli LIEROP - Het blijft ingewikkeld om een aansprekend en veilig evenement te organiseren in coronatijd. Afgelopen zaterdagavond was het wel raak, in Lierop. In de Nirwana-tuin spraken wielerprominenten met veel plezier over pruimtabak, mislukte ontsnappingen en de Tour de France.