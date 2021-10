Wim Vlemmix, medeoprichter Eindse carnavalsvereniging De Plattevonder, in Australië overleden

SOMEREN-EIND/PERTH - In de Australische stad Perth is oud-Somerenaar Wim Vlemmix overleden. Hij was in de beginjaren betrokken bij carnavalsvereniging De Plattevonder in Someren-Eind.

In november 1956 was hij bij de oprichting van de vereniging in de lunchroom bij Cees Velings. Vlemmix werkte in die tijd bij drukkerij Schriks in Asten en zorgde dat de eerste carnavalskrant bij de Eindse mensen in de bus viel. Velen herinneren zich nog het zinnetje dat hij op de voorpagina drukte: ‘Di Geval kost un kwartje’!

Vlemmix was ook een van de eerste sleuteldragers, de vrijwilligers die hand- en spandiensten verrichtten voor het Eindse carnaval. Hij had het druk, in de regio Peelland werd toen alleen in t Eind carnaval gevierd en dat trok mensen van elders naar De Plattevonder. Hij was een kei in organiseren en zorgde dat een en ander in goede banen werd geleid.

In 1959 zei hij de carnaval en zijn familie vaarwel en emigreerde naar Australië waar hij zelf een drukkerij opzette in Perth. Wim Vlemmix is 89 jaar geworden.