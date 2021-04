Windmolenplan De Rips weggeblazen, gemeentebestuur haalt bakzeil: ‘Dit is fantastisch nieuws’

Als nieuwe bestuurder vertegen­woor­digt Teun Vereijken jonge glastuin­bou­wers

17 april BEEK EN DONK - De glastuinbouw is er van jongs af aan bij hem in gegroeid. De Beek en Donkse Teun Vereijken is dan ook trots dat hij jonge glastuinbouwers mag vertegenwoordigen als nieuwe bestuurder van de BAJK.