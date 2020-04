Windmolenplan overvalt Mariahoutse buurt; ‘Komt niet erg democratisch over’

,,Laat ik vooropstellen dat we allemaal voorstander zijn van groene energie", zegt voorzitter Joost van Kessel van buurtvereniging Veghelsedijk. De leden ervan wonen deels in Laarbeek en deels in Meierijstad. ,,Maar we zijn wel verrast door de gemeente Laarbeek. Op dezelfde dag dat in de krant stond dat dit besluit genomen was, lag bij mensen aan de Mariahoutse kant van onze buurtvereniging een brief op de mat. Dat komt niet erg democratisch over. Je zou verwachten dat de gemeente vooraf met bewoners in gesprek gaat."