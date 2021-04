Windmolens bij De Rips onmogelijk door vliegbases?

En niet alleen dat: hoe zit het met het vliegverkeer als over een paar jaar vliegbasis De Peel in Vredepeel weer opengaat? Staan de drie tot vier windmolens van zo'n 225 meter hoog ook het vliegverkeer van en naar deze basis niet in de weg?

De fractie van de Dorpspartij in de gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft er daarom grote vraagtekens bij of het windturbines-plan van het gemeentebestuur tussen De Rips en Elsendorp wel haalbaar is. In een serie vragen aan het gemeentebestuur vragen de Dorpspartij-raadsleden Stan van Kollenburg en Toon Coopmans of burgemeester en wethouders dit tot op de bodem willen uitzoeken.

Zonnepanelenpark

Aanleiding voor deze vragen is de onrust die afgelopen weken is ontstaan in De Rips nadat bekend werd dat er enkele torenhoge windmolens en een zonnepanelenpark van zes tot tien hectare groot zou moeten komen. Inmiddels is de werkgroep Duurzaam De Rips daar al tegen in actie gekomen.

Die onrust is nu ook overgeslagen naar Elsendorp. Donderdag maakte het Dorpsoverleg bekend dat er in dit Peeldorp nu eveneens een eigen enquête wordt gehouden naar het draagvlak voor de milieuvriendelijke energieplannen, in navolging van de peiling daarnaar in De Rips. Beide dorpen zijn het niet eens met de vraagstelling de in de gemeentelijke enquête over dit onderwerp.