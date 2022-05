Windmolens zorgen volgens Meierijstad wel voor overlast, buurgemeente Laarbeek vindt van niet

Passage in Deurnese wijk Sint Jozef en ommetje door Waterdael: Kennedy­mars Someren vernieuwt route

SOMEREN - Het parcours voor de tachtig kilometer lange Kennedymars in Someren is opnieuw op diverse punten aangepast. Kort na de start volgt een lus door Someren-Eind, de wandelaars keren na enkele jaren terug in de Deurnese wijk Sint Jozef en er is een ommetje door nieuwbouwwijk Waterdael.

30 mei