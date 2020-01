Winkel in Beek en Donk mag niet zomaar meer woning worden

BEEK EN DONK - Een winkelpand op het Heuvel- of Piet van Thielplein in Beek en Donk kan nu nog zonder veel poespas een woning worden. De gemeente Laarbeek wil daar een eind aan maken.

Het lijkt een weinig voor de hand liggende maatregel, in een tijd dat veel winkels sluiten. Als door bijvoorbeeld faillissement of pensionering van de middenstander zijn zaak moet sluiten, kan een woning ervoor zorgen dat de leegkomende ruimte weer wordt opgevuld. Zeker nu de druk op de huizenmarkt groot is, kan verkoop van het pand als woning een oplossing zijn.

Toch wil Laarbeek er niet aan. De bedoeling is dat de winkelcentra compacter worden om versplintering van winkels in de kern tegen te gaan. ,,Een aantal jaar geleden hebben we afgesproken om van het Heuvelplein een beleefplein te maken met bijvoorbeeld meer horeca", zegt Nikki Barten van ondernemersvereniging Heuvelplein en Centra Management Laarbeek. ,,We hebben al twee keer geprobeerd om een vrijkomend pand een dergelijke bestemming te geven, maar in beide gevallen is het toch verkocht aan een particuliere woningeigenaar. Een gemiste kans."

Niet wenselijk

Maar ondanks dat de gemeente woningen in bestaande winkelpanden in de dorpscentra niet wenselijk vindt, kán het juridisch op sommige plekken wel. Dat is een tijdje geleden bij toeval ontdekt. Op het gemeentehuis kwam een verzoek binnen om mee te werken aan de omvorming van een winkelpand in het centrum van Lieshout naar woningen. Dat blijkt volgens het huidige bestemmingsplan gewoon te kunnen.