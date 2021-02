Winkels komen en gaan in de Stationsstraat in Deurne

In het oog springend zijn de drie kinderwinkels die nagenoeg op een rijtje zitten. Op nummer 1 zat Krokodil, die verhuist nu naar nummer 7. Spruit Baby neemt de plek vooraan in de straat in en Spruit Conceptstore blijft zitten waar die zit, op nummer 5. Eigenaresse Kiki van Leuven vliegt van hot naar her om de verbouwingen in goede banen te leiden.

„Krokodil groeide uit zijn jasje. Deze nieuwe winkel is vier keer zo groot. We kunnen nu meer merken aanbieden. En we hebben kinderschoenen toegevoegd, van baby tot en met tiener.” Dit laatste vloeit voort uit een afspraak die Van Leuven maakte met de broers Twan en Sjef van Stratum die voorheen schoenenwinkel Van den Eijnde runden in het pand.

Gestopt met kinderschoenen

Twan van Stratum: „Wij hadden twee afzonderlijke schoenenzaken in Deurne, Fratelli en Van den Eijnde, maar al vóór de coronacrisis besloten we die samen te voegen. Nu gaan we verder onder de naam Fratelli aan de Torenstraat. Wij zijn dus gestopt met kinderschoenen, maar bieden nu een breder assortiment voor dames en heren.” Verder verandert er voorlopig niets aan de winkel in de Wolfsberg. „Eerst maar eens deze tijd doorkomen. Gelukkig hadden we al een webshop. We hopen er in maart weer vol tegenaan te kunnen gaan.”

Quote Mijn oude locatie in Asten is ongeveer zes keer zo klein. Evianne Wiegers, eigenaar fotostudio

Evianne Wiegers mikt ook op medio maart om haar fotostudio te openen. Ondertussen moet er nog flink wat vertimmerd worden aan het pand aan de Stationsstraat 38a. „Het was in slechte staat toen ik het kocht, maar ik zag meteen de mogelijkheden. Er zit hoogte in die ik prima kan gebruiken. Aan de achterkant is het uitgebouwd waardoor ik in totaal driehonderd vierkante meter heb. Mijn oude locatie in Asten is ongeveer zes keer zo klein.”

Daglichtstudio

De Deurnese deelt haar nieuwe ruimte in met een gewone studio, een daglichtstudio, een wachtruimte, kantoor en opslag. „Ik fotografeer veel voor kledingmerken en die vragen regelmatig om foto’s met daglicht in plaats van kunstlicht. Maar ik maak bijvoorbeeld ook familieportretten. Klanten kunnen straks zien wat de afdrukopties zijn. Er komt een wand met voorbeelden.”

Tegenover de fotostudio, op nummer 37, hangen ook voorbeelden in de etalage, maar dan van graffiti kunstwerken. Sinds het najaar huist hier de Streetart Gallery van een kunstenaar die bekendstaat als ‘Bizon’. Hij is niet bereikbaar om zijn zaak toe te lichten.

Een goed gesprek over belangrijke maatschappelijke thema’s, sluit je aan bij Nederland in Gesprek en laat écht van je horen. Om een gesprekspartner te vinden met een andere kijk op de wereld, leggen we deelnemers zeven controversiële vragen voor. U geeft daar online antwoord op en vervolgens wordt u gekoppeld aan iemand bij u in de buurt. Daarmee kunt u in gesprek, maar mochten de regels zijn zoals ze nu zijn, is het natuurlijk niet onze bedoeling om duizenden mensen op de been te brengen. Zijn de regels nog streng, dan kunt u digitaal met elkaar in gesprek, via de laptop of telefoon. Dit zijn de stellingen waarop je met elkaar in gesprek kan gaan, klik bij de eerste vraag op ja of nee en alle stellingen verschijnen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.