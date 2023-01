Wintershow De Gruffalo van Meester Monster

Amsterdam­mer staat in Helmondse ton: ‘Boven de rivieren leeft dit totaal niet’

HELMOND - Comedian Riza Tisserand doet zaterdag als eerste Amsterdammer ooit mee aan het Keiekletstoernooi in Helmond. Met dank aan vriend Rob Scheepers. De Sterkselnaar nam hem mee naar zijn optredens in de ton en Tisserand was meteen verkocht.

10 januari