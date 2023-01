Winterwandeling rondom kasteel Croy

Het wordt een stevige doorstapwandeling van circa 5 km over eikenlanen, landweggetjes, langs de oevers van de beek, tussen de weilanden door en met op verschillende punten langs de route een sfeervol uitzicht op kasteel Croy. Onderweg geven natuurgidsen uitleg over de natuur in de buurt.

Na afloop is er gelegenheid voor een kop warme chocolademelk in de kelderbar van het kasteel. Stevige wandelschoenen zijn noodzakelijk. De wandeling is niet geschikt voor rolstoelhouders. Deelname is gratis.