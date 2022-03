WISH Outdoor is er ondanks uitdagingen helemaal klaar voor: ‘Op naar een gaaf festivalweekend’

Update + Video Kilometers­lan­ge file op A67 richting Eindhoven: weg dicht voor bergings­werk na ongeval

EINDHOVEN - Op de A67 richting Eindhoven staat dinsdagmiddag een enorme file. Dat komt omdat de snelweg in die richting dicht is in verband met bergingswerkzaamheden na een ongeluk dinsdagochtend. De file reikt bijna tot aan Limburg.

16:53