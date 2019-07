Wish Outdoor verwacht 60.000 bezoekers in Beek en Donk: ‘We beginnen elk jaar opnieuw’

In de laatste dagen voor de start van Wish Outdoor is het een drukte van belang op het festivalterrein. De zeilen op de grote tent (plek voor ruim 9000 bezoekers) worden aangebracht. Enkele durfals hangen op tientallen meters hoogte zendmasten op. En de mainstage, het podium met de zo kenmerkende, uitbundige decors waar Wish Outdoor naam mee heeft opgebouwd, wordt aangekleed.



,,Vandaag zijn er iets meer dan honderd mensen aan het werk, dat loopt op elke dag verder op en tijdens het weekend zelf zijn er zo’n duizend mensen backstage aan het werk", legt Jimmy van der Leemputten van Bromios, het bedrijf achter Wish Outdoor, uit.



Alles is gericht op editie 2019 van het Beek en Donkse festival. De eerste voorbereidingen van een nieuwe jaargang beginnen eigenlijk al als de voorgaande nog moet beginnen. ,,We zijn nu alweer bezig met volgend jaar. Dat heeft dan vooral te maken met het vastleggen van artiesten en leveranciers", geeft Van der Leemputten aan.