Wit-Gele Kruis speelt nog steeds rol in Lieshout, met dank aan twee redders: ‘Je geeft je eigen huis toch niet zomaar weg?’

Een vetpot was het al nooit bij het Wit-Gele Kruis in Lieshout en Mariahout. Ook laat de huisvesting te wensen over. In Lieshout is de vereniging weggemoffeld in een hoekje van het gemeentehuis, in Mariahout is een sober ingericht jeugdhonk het onderkomen. Oud-bestuurder Pierre Luijten: ,,Wijkverpleegster Van Bommel moest een uur poetsen voordat ze er consult kon houden.‘’