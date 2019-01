Witte rook: Deurne krijgt glasvezel

Ruud Berkers uit Liessel verlaat Deurnese politiek

11:36 DEURNE - Fractievoorzitter Ruud Berkers (30) van de Deurnese VVD vertrekt uit de politiek. Per 1 april vertrekt hij voor 3 jaar naar Brazilië vanwege een nieuwe baan. De Liesselnaar gaat bij Marel als Regional Sales Director aan de slag in Latijns Amerika. Berkers zit sinds 2010 in de Deurnese gemeenteraad. Hij heeft zich in de afgelopen negen jaar onder andere sterk gemaakt voor de huisvesting van arbeidsmigranten, de leegstand in het centrum van Deurne. Ook zette hij vaak knelpunten uit zijn dorp Liessel op de agenda. Tijdens de raadsvergadering van 5 februari 2019 neemt hij afscheid. Wie zijn functie binnen de VVD overneemt wordt later bekend gemaakt.