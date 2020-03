Witte rook stijgt op voor bouw appartementen op verwilderd terrein in Deurne

Handelse muzikant Christof van der Ven en rockband Voltage uit Helmond geven online-shows

12:06 EINDHOVEN - Muzikant Christof van der Ven, opgegroeid in Handel, geeft vrijdagavond (19.00 uur) een online-concert vanuit zijn slaapkamer in Londen. Het optreden is te zien via zijn pagina's op Facebook en Instagram.