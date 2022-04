Witte rook voor Deurne: Dieter Hedebouw stapt in de voetsporen van pastoor Paul Janssen

DEURNE - In Drunen vinden ze de inwoners van Deurne 'bofkonten’. Per 1 juli verruilt 'hun’ pastoor Dieter Hedebouw zijn oude stek voor de parochie Heilige Willibrord. In Deurne is met opluchting gereageerd. ,,We gaan er met onze nieuwe pastoor gewoon weer iets goeds van maken.”