WO II Herdenking bij de Sinti-grot in Mariahout

MARIAHOUT - Met aangrijpende toespraken, mooie muziek en kleurrijke kransen werden gisteravond in Mariahout de vele Roma en Sinti herdacht die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord.

De oorlog kende veel zigeunerslachtoffers, getuige de woorden van Lalla Weiss, algemeen woordvoerder van de Nederlandse Sinti en Roma-gemeenschap. Zij hield haar toespraak bij de Mariagrot, voor de gelegenheid door de Sinti liefdevol tot Sintigrot omgedoopt.

,,Op 16 mei 1944, vandaag 75 jaar geleden, werd een razzia gehouden met als doel in Nederland alle mensen op te pakken met kenmerken van Roma of Sinti. Vijfhonderd werden er meegevoerd, waarvan uiteindelijk de helft werd vrijgelaten omdat ze kennelijk toch niet tot die doelgroep behoorden." De andere helft kwam na een afschuwelijke treinreis in Auschwitz aan. Slechts dertig mensen overleefden het concentratiekamp, vertelt Weiss. ,,Een zinloze moord op weerloze mensen die alle rechten verloren."

Niet geregistreerd

In totaal werden volgens officiële schattingen in de Tweede Wereldoorlog een half miljoen zigeuners gedood. De Sinti en Roma zelf denken dat het minstens het dubbele was, omdat veel mensen niet stonden geregistreerd.

Jan van der Zandt, al meer dan veertig jaar landelijk pastor van de Roma en Sinti, keek ook terug. ,,Al weten we allemaal wat er gebeurd is. We staan hier bij de grot van Onze Lieve Vrouw, die sinds vorig jaar door de gemeenschap Sinti Mariagrot wordt genoemd", aldus de pastor.