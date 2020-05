Wolf slaat weer toe in gemeente Someren

LIEROP - Waarschijnlijk heeft een wolf weer een slachtoffer gemaakt in de gemeente Someren. Een schaap van Lieroppenaar Bert Mostert is gedood, vijf dieren zijn verwond. 44 andere schapen zijn in veiligheid gebracht.

Alles wijst op het werk van een wolf. Schapenhouder Bert Mostert trof zijn gedode dier aan in een wei aan de Broekkant. Het dier was flink aangevreten. Een expert van uitvoeringsinstantie BIJ12 heeft DNA afgenomen en binnen een maand is duidelijk of het inderdaad om een wolf gaat.

Mostert had in totaal vijftig schapen in zijn weide staan. Direct na de aanval afgelopen weekend heeft hij zijn dieren naar een weide naast zijn huis vervoerd. ,,Daar heb ik beter toezicht op mijn dieren. Ik hoop ook dat de wolf daar wegblijft.”

Dode Schotse Hooglanders

De Lieroppenaar is geschrokken van de aanval. Enkele weken geleden overkwam boer Jos Leenders uit Someren-Eind exact hetzelfde. Daar doodde een wolf enkele jonge Schotse Hooglanders. Dat was opmerkelijk, omdat wolven tot dan alleen schapen aanvielen. Mostert vermoedt dat het om hetzelfde dier gaat. ,,Die wolf is via Someren-Eind en Sterksel richting de Strabrechtse Heide gegaan. Zo is hij in Lierop terecht gekomen.”