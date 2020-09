Wonderlijke vondst: Elke (13) verliest haar telefoon op 2500 m hoogte, vindt hem terug naast (!) haar caravan

Someren voor pastorie­plan en opvanghuis

11:46 SOMEREN - Zeven appartementen in de monumentale pastorie, vier bungalows aan de Van Lieshoutstraat en een tuin die voor iedereen toegankelijk is. De gemeenteraad van Someren is enthousiast over de plannen naast de Lambertuskerk. Ook stichting Liever in Lierop kan door met haar zorgplannen.