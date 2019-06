Woning Aarle-Rixtel dicht door vondst harddrugs

Noek Maas nieuw PNL-raads­lid in Laarbeek

11:02 LAARBEEK - Noek Maas uit Beek en Donk is donderdagavond in Laarbeek beëdigd als nieuw raadslid voor PNL. De 20-jarige Beek en Donkse is de opvolger van de onlangs vertrokken Harriëtte van Delden.