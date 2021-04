Woning boven eethuis Deurne gesloten, 6349 boeken gelezen op basisscholen voor Scoor een boek

Bierbrouwe­rij Rabauw neemt stokje over van Soul Kitchen op Strijp-S

9 april EINDHOVEN/GEMERT - De Witte Woestaard, Trotse Tripel, You’ll Never Bock Alone, Vrolijk Gerstfeest; speciale bieren gebrouwen door Rabauw, voorheen Vagabond, in Gemert. Binnenkort breidt de bierbrouwerij uit en komt naar Strijp-S in Eindhoven. In het pand aan de Torenallee, waar tot 1 april Soul Kitchen zat, komt behalve een brouwerij ook een proeflokaal en de Rabauw Academy.