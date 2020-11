Woning de lucht in om ruimte te maken op kamp

Zeventig jaar na Somerense uitvinding: Berkvens brengt hommage aan honingraat­deur

10:46 SOMEREN - Hij ontdekte iets wat veel geld had kunnen opleveren, maar Piet Berkvens was in 1950 helemaal niet bezig met het aanvragen van een patent. Zijn honingraatmodel is sindsdien in ontelbaar veel deuren gebruikt. Zeven decennia later komt een eerbetoon aan hem op de markt.