Woning in Gemert gesloten na flinke drugsvondst

Ligt de oplossing van een slepende verkeersru­zie in Aar­le-Rix­tel in een paar centimeter? ‘Nu eindelijk einde tunnel in zicht’

AARLE-RIXTEL - De oplossing van een slepend conflict over verkeersproblemen aan de Torenakkerweg lijkt aanstaande: de gemeente Laarbeek overweegt enkele veelbesproken parkeerplaatsen iets te verleggen. Tot opluchting van fietsenmaker Henk Mertens. ,,Het einde van een lange donkere tunnel is in zicht.‘’

10 april