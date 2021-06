Woning van Rien uit Bakel kleurt knaloranje: 'Ik heb dit keer niet te gek willen doen’

Informa­tie­bij­een­kom­sten De Heuvel in Lieshout, Aldi Aar­le-Rix­tel dinsdag gesloten, fietsen tijdens de Tour de France bij Omroep Kontakt

11 juni LIESHOUT - Afgelopen week zijn de plannen van Rialto BV en Stichting Plan Lieshout aan de gemeenteraad gepresenteerd. Om meer informatie te geven aan de bevolking zijn op maandag 14 juni en wonesdag 16 juni inloopmomenten gepland in het Bavaria Brouwerijcafé in Lieshout. Stichting Plan Lieshout en Rialto zijn daar aanwezig voor de beantwoording van vragen. Vanwege de huidige coronamaatregelen is het wel nodig een afspraak te maken via de gemeente op telefoonnummer 0492 469 700.