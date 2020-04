Woningbouwplan bij Fitland in Gemert doorgezet

Deurnese varkenshan­del krijgt van provincie geen toestem­ming om uit te breiden

5 april DEURNE - Varkenshandel Van den Eijnden uit Deurne krijgt geen vergunning van de provincie om het bedrijf uit te breiden. De berekeningen in de aanvraag kloppen niet en er ontbreken noodzakelijke gegevens, is hun conclusie. Daardoor is het niet helder of de uitbreiding nadelig is voor natuurgebied de Peel.