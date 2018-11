Woningen in Gemert-Bakel aangepakt

Met de operatie wil de Gemert-Bakelse corporatie ervaring opdoen met verschillende technieken, zodat in 2050 álle huurwoningen in de gemeente ‘CO2-neutraal‘ zijn. Goed Wonen heeft zo'n 2.800 woningen in bezit, verdeeld over de zeven dorpen. Daarvan zijn er nu ongeveer 100 van het gas af. Dat zijn voornamelijk nieuwe huizen. Daarnaast hebben vrijwel alle woningen een groen energielabel. Dat betekent dat ze qua energiezuinigheid nu al in categorie A of B vallen.