Woningen ontruimd in Helenaveen, blussen van zeer grote natuurbrand in de Peel gaat nog uren duren

Sporthal in Deurne klaar voor 225 vluchtelin­gen: ‘Cafetaria gaat friet voor ze bakken, zijn ze dol op’

DEURNE - Warm water in de tijdelijke douches: aangesloten. 225 bedden: staan klaar. Tent voor de kinderen om in te spelen: opgezet. De Kubus in Deurne is er klaar voor. Woensdag werd de sporthal ingericht als een noodopvangplek voor 225 vluchtelingen.

25 augustus