Woningen op plek KPN-gebouw Gemert

Het plan komt uit de koker van architectenbureau Denkkamer uit Gemert, in opdracht van de eigenaar van het pand. Er is nog geen afbeelding om te laten zien. De ontwerpers zitten nog in de schetsfase. ,,De commerciële ruimte, voor bijvoorbeeld een kantoor, komt op de begane grond. De zes woningen zijn voor starters of senioren”, zegt Dennis van de Rijdt van Denkkamer. ,,Het is nog niet bekend of het koop of huur wordt.”

Omheen

Zijn bureau heeft in het verleden al eens een centrumvisie voor Gemert opgesteld. ,,We kennen dat punt. Het is in potentie een locatie die vraagt om een ingreep.” Het pand, dat niet meer wordt gebruikt, gaat tegen de vlakte. ,,KPN heeft er naast een nieuw, kleiner gebouw neergezet waarin nu het verdeelstation zit. Dat gebouwtje nemen we op in ons ontwerp. We bouwen er omheen”, aldus de architect. Aan de achterkant staat er nog een muur omheen. Van de Rijdt: ,,We kijken of die onderdeel kan worden van de nieuwbouw.”