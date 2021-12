Woningoverval in de Bosselerstraat heeft grote impact op bewoners: ‘Ik ben helemaal over de rooie’

Een half etmaal later wil de vrouw des huizes er geen woord over kwijt. „Ik ben helemaal over de rooie”, kapt ze boos en vinnig het gesprek af.



De Bosselerstraat ligt er rond elf uur 's ochtends weer rustig bij. Enkele agenten gaan de deuren langs om te horen of buurtbewoners iets hebben meegekregen van wat zich vannacht heeft afgespeeld.



Terwijl de oudere bewoners in het huis lagen te slapen, drongen twee mannen de woning binnen. Het echtpaar werd wakker van gestommel. Kort daarna stonden twee mannen in hun slaapkamer, die hen bedreigden met een slagwapen. Of de overvallers iets buitgemaakt hebben, is onduidelijk.