Woningovervallers Tilburg ook verdacht van overval in Lieshout waarbij bewoner urenlang vastzat

UPDATE Man overvallen en uren vastgehou­den in woning Lieshout door meerdere overval­lers: ‘Echt een ravage in huis’

12 december LIESHOUT - Een Lieshoutenaar is in de nacht van donderdag op vrijdag enkele uren vastgehouden in zijn woning door meerdere overvallers. Hij werd rond 00.30 uur overrompeld door drie of vier overvallers. Hij werd daarbij bedreigd met een vuurwapen en de daders eisten geld. De man werd vervolgens door de daders enkele uren vastgehouden in zijn woning. Tegen de ochtend vertrokken zij met een nog onbekende buit.