Woningzoekenden in Asten kunnen medio 2023 meedingen naar kavels in Loverbosch 3

De beste docent Duits geeft les in Helmond: ‘Ik breng het land levendig het lokaal in’

HELMOND - De Duitse taal heeft nog steeds een imagoprobleem. Maar dat ligt niet aan Leroy van de Vin (30) van het Dr. Knippenbergcollege in Helmond. Hij is gekozen tot ‘Docent Duits van het jaar’. „Duits is voor mij iets alledaags.’’

2 april