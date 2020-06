Woonplan voor ex-boer valt goed in Deurne

Coronavi­rus is de druppel: Peter van den Brakencen­trum in Sterksel sluit de deuren

22 juni Na ruim veertig jaar sluit het Peter van den Brakencentrum in Sterksel. Zowel de collectie, die zo’n 1500 kunstwerken omvat, als het centrum zelf, gaat in de verkoop. Ook het Inkijkmuseum in Eindhoven staat op knappen door de crisis.