Woonvisie Laarbeek: ‘Verrekte’ weinig ruimte voor nieuwbouw

,,De oplossing zit niet altijd in meer stenen”, stelde René van Heugten (De Werkgroep)woensdagavond in de vergadering van de Laarbeekse raadscommissie Ruimtelijk Domein. Op de agenda stond de nieuwe woonvisie voor de gemeente, over de periode 2022 tot en met 2026. En met zijn opmerking vatte Van Heugten een aantal meningen van zijn politieke collega’s bondig samen.

Quote Dan is er tot 2035 nog maar ruimte voor 106 nieuwe woningen, 7 per jaar dus René van Heugten

Volgens afspraken met de provincie mag Laarbeek tot 2035 maximaal 785 nieuwe woningen bouwen. Een flink deel daarvan, 679, ligt volgens de gemeente al vast ‘in de vorm van plancapaciteit’. ,,Dan is er tot 2035 nog maar ruimte voor 106 nieuwe woningen, 7 per jaar dus. Dat is verrekte weinig”, rekende Van Heugten voor.

Tiny houses

Verschillende commissieleden noemden tijdelijke woningen als mogelijkheid om het nijpende woningtekort te verzachten. ,,Zoals tiny houses”, zei Wim van Dijk (PNL). Waarbij hij het voorbehoud maakte die niet in de dorpen te plaatsen, maar aan de randen: ,,Zodat ze ook weer weg kunnen als de bevolkingsgrootte afneemt.”

Probleem bij het plaatsen van die tiny houses is evenwel dat de provincie beperkingen stelt aan de tijdelijkheid; maximaal 15 jaar. ,,Dat bevreemdt ons”, stelde Marcel van der Heijden (CDA). ,,We moeten zorgen dat er voldoende woningen zijn. Dan zou de provincie juist moeten meedenken.” Wethouder Tonny Meulensteen benadrukte dat hij al met Den Bosch in gesprek is: ,,Maar daar houden ze vooralsnog vast aan die periode.”

Quote Ouderen weten vaak de weg niet om van een groter naar een kleiner huis te gaan, en zo die doorstro­ming te bevorderen Marcel van der Heijden (CDA)

Van der Heijden opperde daarnaast de mogelijkheid een ‘doorstroommakelaar’ in te zetten om de woningdruk te verlichten. ,,Met doorstroming zorg je er voor dat jongeren beschikbare huizen krijgen. Alleen weten ouderen vaak de weg niet om van een groter naar een kleiner huis te gaan, en zo die doorstroming te bevorderen. Het is interessant om te bekijken hoe we dat kunnen vormgeven.” Bas van Sinten (ABL) sloot zich daarbij aan: ,,Doorstroming past in ons beeld. Het brengt ook levendigheid in de wijken.”

‘Goedbedoeld is niet altijd voldoende’

Linda Engels-Strijbosch (PvdA) vroeg zich tenslotte af hoe de visie vertaalt gaat worden in concrete plannen: ,,Het is een veelbelovende visie. Maar goedbedoeld wil niet altijd zeggen dat het ook voldoende is.” Meulensteen: ,,We hebben een aantal speerpunten benoemt, die gaan we nu oppakken. Ons grootste streven is om snelheid in te bouwen.”