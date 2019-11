Woonvisie Someren nog niet voldragen: sommige kernen blijven te veel achter

Van de nieuw te bouwen huizen in Someren zijn er 476 gepland in Someren-Dorp, 149 in Someren-Eind, 94 in Lierop en 63 in Someren-Heide. Veertig procent is bestemd voor senioren/medioren, dertig procent voor starters en nog eens dertig procent voor doorstromers. De verdeling sociale woningbouw en vrije sector is 35/65 procent.

Ommekeer

Dikke min

Het is diverse fractieleiders opgevallen dat de aantallen nieuwbouwwoningen in de huidige woonvisie tot 2020 ver overschreden worden in Someren-dorp en Lierop terwijl die in Someren-Heide en Someren-Eind niet worden gehaald. Marco Stolwijk van Lijst Someren-Heide: ,,In de huidige visie zijn in Someren-Heide zestig huizen voorzien. Slechts een derde is gerealiseerd. Dat is een dikke min." Hij constateert ook dat woningbouwvereniging Wocom zijn dorp nog altijd links laat liggen. ,,Ik lees in de Woonvisie over sociale huur. Dat is interessant. Dat kennen we in de Hei helemaal niet. Wocom rijdt ons dorp telkens voorbij. Die vrijblijvendheid moet er van af,” aldus Stolwijk die spreekt van een startdocument.

Wethouder Guido Schoolmeesters neemt de kritiek mee: ,,Deze woonvisie is breed tot stand gekomen. Vanuit deze visie komt de vertaling naar welke type woning we per kern willen bouwen. Daar moeten we een goede mix in maken."